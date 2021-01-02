В КВН жестко пошутили над поведением Рудковской и Плющенко

В КВН жестко пошутили над поведением Рудковской и Плющенко
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комики отметили, что знаменитости попросту издеваются над собственными детьми

Во время новогоднего эфира КВН юмористы прошлись по Яне Рудковской и Евгению Плющенко из-за того, что они зарабатывают деньги на собственных детях. Ролик с выступлением одной из команд опубликовали в Сети.

Во время приветствия команды КВН "Русская дорога" один из участников вышел в костюме Деда Мороза. Сперва диалог шел о том, что он будет плохим Дедом из-за того, что год выдался неважный, и будет приходить только к тем, кто плохо себя вел. В пример он привел Тарзана, Лукашенко и Байдена – о последнем юморист отметил, что хоть пока ничего плохого американец не сделал, смысла ждать каких-либо действий нет, нужно принимать решения на опережение. 

После этого один из участников потребовал от того снять костюм, на что "Дед Мороз" делать это отказался, собравшись ходить по квартирам и зарабатывать деньги на детях. 

"Ты не Рудковская и Плющенко, чтобы на детях деньги зарабатывать", – ответил ему капитан команды. 

"Ой, они не зарабатывают. Они просто издеваются и все!", – ответил другой КВНщик. 

Рудковская и Плющенко часто выкладывают публикации со своими детьми в социальных сетях. У их старшего сына Гном Гномыча есть свой аккаунт, который ведет сама Яна. За то, что звезды с ранних лет сделали своих детей публичными персонами, они нередко подвергаются травле. 

К слову, вместе с сыном Рудковская и Плющенко участвовали в рекламе, посвященной голосованию за Конституцию. Тогда в Сети многие посочувствовали ребенку, которому приходится принимать участие во всех задумках родителей, не зная, с какими последствиями он может столкнуться из-за этого в будущем. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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