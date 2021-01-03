Дела мужчины идут не лучшим образом

Новость о разводе Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной в 2020 году стала одной из самой обсуждаемых. Совсем недавно пара окончательно разорвала свои отношения. И, кажется, что расставание бывшие супруги переживают по-разному. Пока Полина, чья подопечная одержала победу в шоу "Голос", улетела отдыхать вместе с детьми, обойдя все запреты бывшего мужа, у самого Исхакова дела обстоят, мягко говоря, не очень.

Так, например, успехами в личной жизни фотограф похвастаться не может. Мужчина не раз говорил, что новые отношения пока строить не готов. Да и Новый год Дмитрий встречал в одиночестве. А вот Гагарина улетела на Мальдивы в компании тайного поклонника, пишет "Комсомольская правда".

С финансами у Исхакова тоже не все гладко. Не секрет, что фотограф всегда зарабатывал в разы меньше своей звездной супруги. Более того, Дмитрий успел накопить долгов под 100 тысяч.

Еще в 2017 году звездный фотограф получил платежки по транспортному налогу на 28 и 37 тысяч рублей, в 2018-м – еще одну на 12 тысяч. Только вот долг до сих пор не уплачен, поэтому внушительные пени продолжают увеличиваться с каждым днем.

Ранее Исхаков объяснил, почему пытался сорвать поездку дочери с Гагариной на море.