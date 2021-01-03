Появились кадры "побега" заболевшего коронавирусом Жигунова из больницы

Появились кадры "побега" заболевшего коронавирусом Жигунова из больницы
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь "гардемарин" будет долечиваться амбулаторно

Новый год начался для Сергея Жигунова не лучшим образом. Из-за болезни артист был вынужден справлять праздник в больнице. Однако задерживаться в госпитале надолго актер, кажется, был не намерен, потому что не прошло и недели с момента госпитализации, а подхвативший коронавирус "гардемарин" уже дома. 

На своей странице в "Инстаграм" мужчина опубликовал пост, сообщив поклонникам радостную новость – тесты на COVID-19 отрицательные. 

"После трёх недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", – сообщил исполнитель роли Максима Шаталина. 

Актер также выразил благодарность врачам, которые за столь короткий срок смогли поставить его на ноги. 

Однако по информации СМИ, Жигунов сбежал из больницы еще вчера, в день своего дня рождения. Одна из подписчиц пожурила актера за безответственное отношение к своему здоровью. Сергей сначала попытался отшутиться, однако после удалил комментарии, сообщает радио "Комсомольская правда". 

Ранее Жигунов резко отреагировал на слова Дружининой о роли Белова в "Гардемаринах". Обиженный артист попросил убрать его имя из титров легендарной киноленты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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