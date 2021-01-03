Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Новый год начался для Сергея Жигунова не лучшим образом. Из-за болезни артист был вынужден справлять праздник в больнице. Однако задерживаться в госпитале надолго актер, кажется, был не намерен, потому что не прошло и недели с момента госпитализации, а подхвативший коронавирус "гардемарин" уже дома.
На своей странице в "Инстаграм" мужчина опубликовал пост, сообщив поклонникам радостную новость – тесты на COVID-19 отрицательные.
"После трёх недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", – сообщил исполнитель роли Максима Шаталина.
Актер также выразил благодарность врачам, которые за столь короткий срок смогли поставить его на ноги.
Однако по информации СМИ, Жигунов сбежал из больницы еще вчера, в день своего дня рождения. Одна из подписчиц пожурила актера за безответственное отношение к своему здоровью. Сергей сначала попытался отшутиться, однако после удалил комментарии, сообщает радио "Комсомольская правда".
Ранее Жигунов резко отреагировал на слова Дружининой о роли Белова в "Гардемаринах". Обиженный артист попросил убрать его имя из титров легендарной киноленты.
Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет
Украинцы не верят, что это принесет Москве хоть какую-то прибыль