Избранница актера не ищет новых встреч и знакомств

Александра Абдулова не стало в 2008 году. Актер так и не смог победить рак легких. О нынешней жизни вдовы артиста известно немного. Друзья семьи утверждают, что она до сих пор предпочитает одиночество.

Юлия Абдулова смогла найти общий язык со всеми членами семьи своего покойного супруга. Вдова актера даже поддерживает связь с первой женой Абдулова Ириной Алферовой, их дочери теперь дружат.

Хорошие отношения у Юлии были и с матерью Александра Гаврииловича, которой не стало 3 года назад. После смерти Абдулова женщины часто созванивались и вспоминали любимого Сашу.

Сама вдова по образованию юрист, сейчас работает в медицинской компании. Все свободное время она посвящает воспитанию дочери, которая мечтает пойти по стопам отца. Новых отношений Юлия не ищет, напротив, старается их избегать.

"Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье", – поделилась с "Комсомольской правдой" подруга семьи Ирина Дмитракова.

Также Абдулова начала увлекаться астрологией и даже отучились в институте Павла Глобы. Однако к гороскопам Юлия обращается только в крайних случаях, когда хочет получить ответы на волнующие ее вопросы.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как выглядит могила Абдулова спустя 13 лет после смерти.