Басков бросил Киркорова в новогоднюю ночь

Басков бросил Киркорова в новогоднюю ночь
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Король эстрады не остался в одиночестве, пригласив других звезд к себе в гости

Празднование Нового года у Филиппа Киркорова прошло с размахом: в свой особняк он пригласил рэпера Тимати с мамой и бывшей возлюбленной Аленой Шишковой, Григория Лепса, рэпера Джигана с женой, певца Егора Крида и других звезд. Однако его близкого друга Николая Баскова в числе гостей не было. Как стало известно, певцу пришлось бросить короля эстрады из-за семьи. 

Артист опубликовал на своей странице в социальных сетях снимок с матерью, объяснив, что заехал к ней в гости в праздник. На кадре можно разглядеть, что с собой Басков прихватил и дорогие подарки для родительницы: огромный букет цветов корзине и вещи от известных брендов – на первом плане можно заметить пакет от Chanel. 

По традиции Николай Басков проводит в окружении семьи, и встреча 2021 для него не стала исключением. 

Филипп Киркоров, судя по всему, не сильно скучал по своему другу во время праздника. Артист показал, как он встретил праздник на своей страничке в "Инстаграм". 

О дружбе Киркорова и Баскова ходят легенды. Звезды даже записывали несколько дуэтов, якобы посвященных их вражде, но в действительности он отмечали, что между ними хорошие отношения. 

Некоторое время назад король эстрады даже предложил Баскову купить могилы рядом друг с другом, чтобы после их смерти поклонникам не надо было далеко ходить. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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