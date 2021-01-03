Раскрыты подробности похорон Владимира Коренева

Раскрыты подробности похорон Владимира Коренева
Владимир Коренев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист упокоится на московском кладбище

Прощание со звездой киноленты "Человек-амфибия" Владимиром Кореневым состоится 5 января. Церемония состоится в его родном Электротеатре Станиславский с 10.00 до 12.00. При этом проход будет свободный. 

Похоронят народного артиста на Введенском кладбище, уточняет РИА "Новости". 

Напомним, что о смерти актера стало известно вчера. Коренев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной трагедии стали осложнения, вызванные коронавирусом. Дочь актера сообщила, что перед смертью ее отец лежал в "красной зоне". 

Известность Владимир Коренев получил после выхода на экраны киноленты "Человек-амфибия", в которой он исполнил роль Ихтиандра. При этом во время съемок актер несколько раз чуть не погиб. Процесс давался Кореневу очень непросто. 

При этом артист долгое время не мог "отделаться" от романтического амплуа. Лишь спустя годы звезда "Человека-амфибии" смог попробовать себя в непривычных образах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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