Режиссера лечат от коронавирусной инфекции

Станислав Садальский опубликовал снимки Бориса Грачевского, который сейчас лежит в реанимации с коронавирусной инфекцией. 71-летнему режиссеру подвели аппараты, чтобы он мог дышать кислородом. На фото мужчина улыбается, стараясь оставаться в хорошем расположении духа, однако у некоторых публикация вызвала возмущение.

Садальский работал вместе с Грачевским во время съемок "Ералаша". С тех пор между ними завязались хорошие отношения. Как уверяет актер, сейчас самое страшное позади – режиссер уже идет на поправку, а медики дают хорошие прогнозы на выздоровление.

Артист сопроводил свой комментарий публикацией коллажа из фотографий Грачевского из реанимации, отсылающего к "Ералашу" – за это в комментариях люди прошлись и по нему, и по больному режиссеру.

Одна из пользователей отметила, что смеяться над болезнью неуместно, поскольку до сих пор в больницах лежат тысячи человек, некоторые из которых умирают. Она предположила, что если Грачевский считает такой юмор уместным, то, видимо, вирус повлиял мужчине на мозги.

В остальном многие поддержали режиссера и пожелали здоровья и скорейшего выздоровления.

В реанимацию Бориса Грачевского перевели 31 декабря. До этого он около недели лечился от инфекции дома.