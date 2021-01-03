"Наша маленькая принцесса": невестка Валерии назвала рост и вес новорожденной дочки

"Наша маленькая принцесса": невестка Валерии назвала рост и вес новорожденной дочки
Валерия. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Избранница Арсения Шульгина поделилась подробностями родов

Невестка певицы Валерии Лиана Волкова сделала, пожалуй, самый дорогой новогодний подарок для всей семьи. В ночь с 31 декабря на 1 января девушка уже находилась в родильном доме и готовилась стать мамой. Возлюбленная Арсения Шульгина решила поделиться с подписчиками информацией о весе и росте своей новорожденной дочери, которую решили назвать Селин. 

Лиана призналась, что от боли ей хотелось "лезть на стену", однако благодаря поддержке персонала и врачей она смогла справиться. 

"В 9:22 появилась наша маленькая принцесса на свет! 50 сантиметров, 3130 граммов (снова мои любимые цифры!" – поделилась молодая мама в "Инстаграм-историях". 

Родители малышки Селин не раз заявляли, что постараются сделать так, чтобы их дочь ни в чем не нуждалась. Однако счастливая невестка Валерии настолько часто показывала покупки, которые делала для дочери, что в итоге ей пришлось оправдываться за свои траты. Особенно пользователей социальных сетей возмутила коляска по цене автомобиля. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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