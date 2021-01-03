Избранница Арсения Шульгина поделилась подробностями родов

Невестка певицы Валерии Лиана Волкова сделала, пожалуй, самый дорогой новогодний подарок для всей семьи. В ночь с 31 декабря на 1 января девушка уже находилась в родильном доме и готовилась стать мамой. Возлюбленная Арсения Шульгина решила поделиться с подписчиками информацией о весе и росте своей новорожденной дочери, которую решили назвать Селин.

Лиана призналась, что от боли ей хотелось "лезть на стену", однако благодаря поддержке персонала и врачей она смогла справиться.

"В 9:22 появилась наша маленькая принцесса на свет! 50 сантиметров, 3130 граммов (снова мои любимые цифры!" – поделилась молодая мама в "Инстаграм-историях".

Родители малышки Селин не раз заявляли, что постараются сделать так, чтобы их дочь ни в чем не нуждалась. Однако счастливая невестка Валерии настолько часто показывала покупки, которые делала для дочери, что в итоге ей пришлось оправдываться за свои траты. Особенно пользователей социальных сетей возмутила коляска по цене автомобиля.