Врачи рассказали о тяжелом состоянии Фрейдлих

Врачи рассказали о тяжелом состоянии Фрейдлих
Алиса Фрейндлих. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка находится в больнице вместе с родственниками

В конце декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. Пока, как рассказали медики, ее состояние остается стабильно тяжелым. За прошедшие десять дней лечение артистке лучше не стало.

Однако врачи утверждают, что есть и положительные аспекты – ухудшения состояния звезды они не наблюдают. Им удалось остановить отрицательную динамику болезни 86-летней артистки, которая была в первые дни после ее госпитализации, сообщает РИА ФАН. 

Лечение Фрейндлих осложняется ее вредной привычной. Актриса не скрывала, что за день могла выкурить пачку сигарет в день. В результате это негативно сказалось на состоянии ее легких. Сейчас артистка находится в палате интенсивной терапии в научно-клиническом центре.

Вместе с ней в больнице лежат дочь Варвара и внучка Анна, но у них болезнь протекает в легкой форме. 

После инфицирования Алиса Фрейндлих около 10 дней скрывала свою болезнь от общественности. По сообщению ее знакомых, она не хотела, чтобы ее донимали вопросами о состоянии здоровья. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей