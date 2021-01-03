Врачи рассказали о тяжелом состоянии Фрейдлих

Артистка находится в больнице вместе с родственниками

В конце декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. Пока, как рассказали медики, ее состояние остается стабильно тяжелым. За прошедшие десять дней лечение артистке лучше не стало.

Однако врачи утверждают, что есть и положительные аспекты – ухудшения состояния звезды они не наблюдают. Им удалось остановить отрицательную динамику болезни 86-летней артистки, которая была в первые дни после ее госпитализации, сообщает РИА ФАН.

Лечение Фрейндлих осложняется ее вредной привычной. Актриса не скрывала, что за день могла выкурить пачку сигарет в день. В результате это негативно сказалось на состоянии ее легких. Сейчас артистка находится в палате интенсивной терапии в научно-клиническом центре.

Вместе с ней в больнице лежат дочь Варвара и внучка Анна, но у них болезнь протекает в легкой форме.

После инфицирования Алиса Фрейндлих около 10 дней скрывала свою болезнь от общественности. По сообщению ее знакомых, она не хотела, чтобы ее донимали вопросами о состоянии здоровья.