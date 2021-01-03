В жюри назвали результаты абсолютно справедливыми

Шоу "Суперстар" подошло к концу. Из трех финалистов: экс-участника группы "Кар-мэн" Богдана Титомира, Ирины Шведовой и Алисы Мон, победителями выбрали первых двух. По решению жюри звезды набрали по 57 баллов и получили победные кубки.

С результатами оказались согласны далеко не все зрители передачи. Многие отметили, что считают победителем проекта певца Влада Сташевского, а Титомир, хоть и талантлив, но ведет себя отвратительно.

"Влад Сташевский-это единственный артист, которого все ждали и к которому пойдут на концерт... вот и все. Важна ведь любовь зрителей, а не баллы", "Сташевский великолепен. Фактурный, с достоинством, соскучилась публика по настоящим мужчинам на сцене. Он победитель наших сердец! И это гораздо ценнее!", – написали зрители в комментариях к шоу на "Ютубе".

Однако член жюри Сергей Соседов с такими комментариями не согласился. Он отметил, что результаты конкурса абсолютно справедливые. Шведову и Титомира наградили как двух лучших участников шоу – это подтвердили, по его словам, и результаты голосования зрителей, хотя их фавориты постоянно менялись.

"Эти победители абсолютно из разных музыкальных миров, несмотря на то, что их популярность пришлась на одно и то же время. Стилистика, творчество, эстетика, певческая манера этих музыкантов не соприкасаются нигде. Это два полюса шоу "Суперстар". Более полярной пары среди участников этого шоу не найти", – рассказал он в интервью РИА ФАН.

Он подытожил, что в данном случае победа одного усиливает победу другого.