“Без ресниц и бровей”: народ оценил фото Пугачевой без макияжа

“Без ресниц и бровей”: народ оценил фото Пугачевой без макияжа
Примадонна опубликовала свежий снимок

Алла Пугачева проводит новогодние праздники в компании самых близких. Примадонна редко делится фотографиями в социальных сетях, однако в этот раз решила сделать исключение. Артистка опубликовала свежее фото, на котором запечатлена без макияжа. 

71-летняя певица даже не стала использовать большое количество фильтров, честно показав, как она выглядит. Фото было сделано во время прогулки в зимнем саду, от чего у Примадонны разрумянились щеки. Супруга Максима Галкина счастливо улыбается, укутавшись в белый пуховик с большим капюшоном. 

"С Новым Годом!" – поздравила Алла Борисовна поклонников. 

В комментариях пользователи "Инстаграма" сразу же начали активно обсуждать вид Примадонны без макияжа. И если одних поразило, насколько молодо выглядит Пугачева, то другие все-таки предложили Алле Борисовне хотя бы подкрасить ресницы. 

"Шикарная женщина", "Без ресниц и бровей", "Ну почему просто нельзя накрасить глаза? И не обводить линию губ карандашем на сантиметр. Была бы красотка", "Хорошенькая какая", "Вы прекрасно выглядите! Берегите себя! Мы вас очень любим!", "Как же вы прекрасно выглядите!"

– написали подписчики певицы. 

Ранее Андрей Малахов впервые прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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