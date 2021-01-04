"Неприятный": Кудрявцева нелестно отозвалась о Лазареве

"Неприятный": Кудрявцева нелестно отозвалась о Лазареве
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комментарий бывшей певца вызвал бурные обсуждения в социальных сетях

Сергей Лазарев решил провести новогодние каникулы не в России, улетев отдыхать поближе к морю и солнцу. Артист публикует яркие фото с отпуска, чем очень злит своих звездных коллег, которые остались на праздники в Москве. И пока одни завидуют молча, то Лера Кудрявцева свои эмоции скрывать не стала. 

Под одной из публикаций, где Лазарев запечатлен с кокосом в руке, телеведущая решила высказать то, что она думает. 

"Неприятный", 

– написала бывшая Сергея в комментариях.

Артист молчать не стал и тут же ответил своей экс-возлюбленной. 

"Отвратительный! Согласен", 

– отшутился Лазарев. 

Вероятнее всего, Лера решила по-дружески подколоть певца, однако далеко не все поклонники это поняли, восприняв высказывание звезды в штыки. Кто-то предположил, что нелестное высказывание было сделано не в адрес Лазарева, а кокоса, другие же встали на защиту кумира, подчеркнув, что певец – не только отличный артист, но и замечательный папа. 

Впрочем, у Кудрявцевой и Лазарева такие высказывания в адрес друг друга не редкость. Недавно певец и вовсе публично покрыл ведущую матом.

Юлия МИХАЙЛОВА

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