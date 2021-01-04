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Сергей Лазарев решил провести новогодние каникулы не в России, улетев отдыхать поближе к морю и солнцу. Артист публикует яркие фото с отпуска, чем очень злит своих звездных коллег, которые остались на праздники в Москве. И пока одни завидуют молча, то Лера Кудрявцева свои эмоции скрывать не стала.
Под одной из публикаций, где Лазарев запечатлен с кокосом в руке, телеведущая решила высказать то, что она думает.
"Неприятный",
– написала бывшая Сергея в комментариях.
Артист молчать не стал и тут же ответил своей экс-возлюбленной.
"Отвратительный! Согласен",
– отшутился Лазарев.
Вероятнее всего, Лера решила по-дружески подколоть певца, однако далеко не все поклонники это поняли, восприняв высказывание звезды в штыки. Кто-то предположил, что нелестное высказывание было сделано не в адрес Лазарева, а кокоса, другие же встали на защиту кумира, подчеркнув, что певец – не только отличный артист, но и замечательный папа.
Впрочем, у Кудрявцевой и Лазарева такие высказывания в адрес друг друга не редкость. Недавно певец и вовсе публично покрыл ведущую матом.
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