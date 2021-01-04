Таня Робертс ушла из жизни в 65 лет

Известная актриса скончалась накануне, 3 января, в больнице.

Как пишет портал TMZ со ссылкой на представителя артистки, она гуляла с собаками и упала. Женщина в результате получила тяжелую травму. Робертс госпитализировали, однако медикам не удалось ее спасти.

Актриса известна по фильму "Вид на убийство", где она сыграла подругу Джеймса Бонда, а также картинам "Шина – королева джунглей", "Почти беременна" и другим.