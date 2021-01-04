Разбитый инсультом Моисеев уедет из России к бывшей возлюбленной

Разбитый инсультом Моисеев уедет из России к бывшей возлюбленной
Борис Моисеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Летом певец планирует отправиться в Майами

Слухи о плачевном состоянии Бориса Моисеева то и дело появляются в Сети. Кто-то рассказывает, что певец уже долгое время прикован к постели, близкие бьют тревогу, когда по несколько месяцев не могут дозвониться до артиста. Переживают за исполнителя хита "Голубая Луна" и его соседи, которые заметили, что Моисеев стал реже выходить на прогулки. Директор звезды решил внести ясность и рассказал, как "крошка Боря" себя чувствует. 

По словам Сергея Гороха, Моисеев в норме. Только вот артиста расстраивают постоянные слухи о его плачевном состоянии, а свое отсутствие на мероприятиях Моисеев объясняет тем, что он находится на пенсии, сообщает "Собеседник". 

О сцене певец больше не мечтает, потому что теперь его планы на жизнь изменились. Так, теперь Борис Михайлович хочет больше путешествовать. Вполне вероятно, что уже летом Моисеев отправится в Майами, где его с нетерпением ждет бывшая возлюбленная – бизнесвумен Адель Тодд. Как правило, вместе они долго гуляют по побережью и даже занимаются йогой. 

Также не так давно артист признавался, что хочет уехать из России в Юрмалу - там у него своя квартира. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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