Летом певец планирует отправиться в Майами

Слухи о плачевном состоянии Бориса Моисеева то и дело появляются в Сети. Кто-то рассказывает, что певец уже долгое время прикован к постели, близкие бьют тревогу, когда по несколько месяцев не могут дозвониться до артиста. Переживают за исполнителя хита "Голубая Луна" и его соседи, которые заметили, что Моисеев стал реже выходить на прогулки. Директор звезды решил внести ясность и рассказал, как "крошка Боря" себя чувствует.

По словам Сергея Гороха, Моисеев в норме. Только вот артиста расстраивают постоянные слухи о его плачевном состоянии, а свое отсутствие на мероприятиях Моисеев объясняет тем, что он находится на пенсии, сообщает "Собеседник".

О сцене певец больше не мечтает, потому что теперь его планы на жизнь изменились. Так, теперь Борис Михайлович хочет больше путешествовать. Вполне вероятно, что уже летом Моисеев отправится в Майами, где его с нетерпением ждет бывшая возлюбленная – бизнесвумен Адель Тодд. Как правило, вместе они долго гуляют по побережью и даже занимаются йогой.

Также не так давно артист признавался, что хочет уехать из России в Юрмалу - там у него своя квартира.