Вместе с 86-летним актером коронавирусом заразилась вся его семья

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу. По данным СМИ, актер заразился коронавирусом. Заболели также его жена и дочь. О беде в семье актера, случившейся в новогодние праздники, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник вв Большом драматическом театре Санкт-Петербурга. Там Басилашвили служит уже более полувека.

Как пишет издание, медики приняли решение срочно госпитализировать артиста. Он входит в группу риска как по возрасту, так и из-за хронической болезни легких. Несмотря на меры предосторожности – Басилашвили практически не выходил из дома в последнее время, избежать заражения не удалось. В больницу, по сведениям МК, попала и супруга артиста. Их положили в одну из петербургских клиник. Подробностей о состоянии артиста и его жены пока нет.

Ранее "Утро" писало о состоянии Алисы Фрейндлих, которая так же попала в госпиталь с коронавирусом.