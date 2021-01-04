Беда случилась 1 января

В семье актрисы из сериала "Воронины" Ирины Лачиной в праздники произошло ЧП. В Москве пропал муж артистки Олег Будрин, об этом пишут СМИ. Мужчина вышел из дома вечером 1 января и с тех пор не выходит на связь.

Как передает РЕН ТВ, супруг Лачиной поехал в гости к сестре. К родственнице он отправился на такси, затем вернулся, чтобы забрать компьютер и остаться у сестры на ночь. Актриса сама передала ему требуемое и проводила мужа. Как стало известно позднее, у родственников Будрин так и не показывался.

Сначала супруг Ирины не отвечал на звонки, затем все же вышел ненадолго на связь. Мужчина сообщил, что он в какой-то гостинице для строителей, но не знает, где именно. На заднем плане родственники Олега слышали голос девушки, которая заставила его положить трубку. Больше поговорить с ним не удалось. Как сообщают СМИ, актриса обратилась с заявлением в полицию.

На странице в Инстаграм Ирина не сообщала о случившемся. Последняя запись датируется 31 декабря.