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Лиза и Гарри Галкины стараются всесторонне развиваться. Наследники телеведущего и певицы не только поют, рисуют, но и активно занимаются спортом. Гордый отец решил показать, как проходят занятия маленьких Галкиных.
Занимаются первоклассники под чутким руководством тренера, который подсказывает, как правильно выполнять упражнения. Например, на одном из видео Лиза и Гарри стоят друг к другу спиной, взявшись за руки, а при выполнении другого синхронно прыгают, при этом мальчик держит сестру за плечи.
"Это упражнение на внимание, чтобы позаботились друг о друге", – объясняет тренер.
Также дети Примадонны ходили на руках, при этом преподаватель постоянно напоминал Гарри и Лизе, что "улыбки обязательны" при занятии спортом.
Ранее Максим Галкин показал домашние забавы Лизы и Гарри. Наследники прокатились по территории фамильного замка на самокатах. При этом брат заботливо учил сестру кататься, объясняя, как правильно стоять на самокате.
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