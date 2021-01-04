Наследники Примадонны все делают вместе

Лиза и Гарри Галкины стараются всесторонне развиваться. Наследники телеведущего и певицы не только поют, рисуют, но и активно занимаются спортом. Гордый отец решил показать, как проходят занятия маленьких Галкиных.

Занимаются первоклассники под чутким руководством тренера, который подсказывает, как правильно выполнять упражнения. Например, на одном из видео Лиза и Гарри стоят друг к другу спиной, взявшись за руки, а при выполнении другого синхронно прыгают, при этом мальчик держит сестру за плечи.

"Это упражнение на внимание, чтобы позаботились друг о друге", – объясняет тренер.

Также дети Примадонны ходили на руках, при этом преподаватель постоянно напоминал Гарри и Лизе, что "улыбки обязательны" при занятии спортом.

Ранее Максим Галкин показал домашние забавы Лизы и Гарри. Наследники прокатились по территории фамильного замка на самокатах. При этом брат заботливо учил сестру кататься, объясняя, как правильно стоять на самокате.