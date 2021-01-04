На связь вышла дочь артиста

Наследница Олега Басилашвили Ксения заявила журналистам, что ее отец действительно находится в больнице с коронавирусом. Однако бить тревогу поклонникам не стоит. Состояние актера не вызывает опасений.

"Катастрофы нет",

– заверила она в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, о госпитализации Басилашвили и его супруги ранее писали СМИ. Сообщалось, что артист заразился коронавирусом вместе с домашними, несмотря на то, что практически не выходил из дома.