Появились подробности о состоянии Басилашвили

На связь вышла дочь артиста

Наследница Олега Басилашвили Ксения заявила журналистам, что ее отец действительно находится в больнице с коронавирусом. Однако бить тревогу поклонникам не стоит. Состояние актера не вызывает опасений.

"Катастрофы нет",

заверила она в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, о госпитализации Басилашвили и его супруги ранее писали СМИ. Сообщалось, что артист заразился коронавирусом вместе с домашними, несмотря на то, что практически не выходил из дома.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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