Промоутер рассказал о слишком "серьезных запросах" Пугачевой

Промоутер рассказал о слишком "серьезных запросах" Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Приглашать Примадонну на музыкальные фестивали непросто с финансовой точки зрения

Не так давно в Дубае отгремел фестиваль "Парус", который собрал многих звезд российского шоу-бизнеса вместе. У артистов наконец-то снова появилась возможность выступить на сцене после долгого отсутствия концертов из-за пандемии. Организатор мероприятия Евгений Морозов рассказал, почему на подобные фестивали перестали приглашать Аллу Пугачеву. 

Промоутер признался, что раньше у него возникали мысли пригласить Примадонну выступить на сцене, но уже тогда это было экономически непросто.

"Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива, нет музыкантов, которые все время с ней работают, потому что она не концертирующая артистка", – поделился Морозов с "Комсомольской правдой". 

Даже организация прошлогоднего концерта далась Примадонне очень непросто, потому что Пугачевой приходилось искать артистов, репетировать вместе с ними. Именно поэтому организатор "Паруса" не уверен, что одно выступление в Дубае будет экономически обосновано. 

Однако, кажется, отсутствие выступлений не слишком печалит Аллу Борисовну. Артистка отлично проводит новогодние праздники в компании самых близких. Примадонна даже поделилась с поклонниками фото без макияжа, которое было сделано во время прогулки в зимнем саду. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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