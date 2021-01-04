Актер вместе с наследницей весело проводит время в Испании

В прошлом году Алексей Панин решил покинуть Россию и перебраться в Европу. Скандально известный актер получил вид на жительство и переехал в Испанию. Сейчас вместе со звездой "Жмурок" отдыхает и его 13-летняя дочь Анна.

Артист старается проводить много времени с наследницей, однако не всегда это получается. На своей странице в "Инстаграм" Панин опубликовал забавное видео с Анной, пожаловавшись на ее зависимость от Интернета.

"Я снимал этого человека 10 минут. Обошёл её со всех сторон и она даже не обратила внимания", – подписал ролик актер.

Девочка поспешила отшутиться, отметив, что у нее была важная беседа. Поклонники же отметили, что Анна растет настоящей красавицей.

"Чудесный ребенок", "Аннушка красавица. Сейчас у них поколение "оцифрованное", мой тоже постоянно в телефоне залипает", "Чудная девочка, золотая", "Красивая девочка", "Такая она милая девочка получилась", "Красотка",

– написали в комментариях.

А некоторые из подписчиков даже встали на защиту Анны и объяснили отцу, что "это нормально", поскольку благодаря Интернету современное поколение более развито.

Ранее Алексей Панин прошелся по российскому юмору, заявив, что современный шоу-бизнес переполнен "идиотами" и "быдлом".