"Чудная девочка": Панин показал повзрослевшую дочь

"Чудная девочка": Панин показал повзрослевшую дочь
Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер вместе с наследницей весело проводит время в Испании

В прошлом году Алексей Панин решил покинуть Россию и перебраться в Европу. Скандально известный актер получил вид на жительство и переехал в Испанию. Сейчас вместе со звездой "Жмурок" отдыхает и его 13-летняя дочь Анна. 

Артист старается проводить много времени с наследницей, однако не всегда это получается. На своей странице в "Инстаграм" Панин опубликовал забавное видео с Анной, пожаловавшись на ее зависимость от Интернета. 

"Я снимал этого человека 10 минут. Обошёл её со всех сторон и она даже не обратила внимания", – подписал ролик актер. 

Девочка поспешила отшутиться, отметив, что у нее была важная беседа. Поклонники же отметили, что Анна растет настоящей красавицей. 

"Чудесный ребенок", "Аннушка красавица. Сейчас у них поколение "оцифрованное", мой тоже постоянно в телефоне залипает", "Чудная девочка, золотая", "Красивая девочка", "Такая она милая девочка получилась", "Красотка",

– написали в комментариях. 

А некоторые из подписчиков даже встали на защиту Анны и объяснили отцу, что "это нормально", поскольку благодаря Интернету современное поколение более развито. 

Ранее Алексей Панин прошелся по российскому юмору, заявив, что современный шоу-бизнес переполнен "идиотами" и "быдлом". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей