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В прошлом году Алексей Панин решил покинуть Россию и перебраться в Европу. Скандально известный актер получил вид на жительство и переехал в Испанию. Сейчас вместе со звездой "Жмурок" отдыхает и его 13-летняя дочь Анна.
Артист старается проводить много времени с наследницей, однако не всегда это получается. На своей странице в "Инстаграм" Панин опубликовал забавное видео с Анной, пожаловавшись на ее зависимость от Интернета.
"Я снимал этого человека 10 минут. Обошёл её со всех сторон и она даже не обратила внимания", – подписал ролик актер.
Девочка поспешила отшутиться, отметив, что у нее была важная беседа. Поклонники же отметили, что Анна растет настоящей красавицей.
"Чудесный ребенок", "Аннушка красавица. Сейчас у них поколение "оцифрованное", мой тоже постоянно в телефоне залипает", "Чудная девочка, золотая", "Красивая девочка", "Такая она милая девочка получилась", "Красотка",
– написали в комментариях.
А некоторые из подписчиков даже встали на защиту Анны и объяснили отцу, что "это нормально", поскольку благодаря Интернету современное поколение более развито.
Ранее Алексей Панин прошелся по российскому юмору, заявив, что современный шоу-бизнес переполнен "идиотами" и "быдлом".
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