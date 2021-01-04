"Опять голая": бывшая Богомолова снялась без нижнего белья

"Опять голая": бывшая Богомолова снялась без нижнего белья
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Звезда "Содержанок" призналась, что ее новогодние праздники проходят волшебно

Дарья Мороз любит радовать своих поклонников откровенными фотографиями. В этот раз звезда "Содержанок" решила опубликовать полуобнаженный снимок, а заодно поинтересовалась у подписчиков, как проходят их новогодние праздники. 

На черно-белом фото актриса запечатлена без белья в жемчужной сетке. Мороз прикрыла грудь руками, добавив загадочности. 

"Ну как ваш Новый год? У меня уже третий день волшебно", – поделилась звезда. 

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что бывшая жена Константина Богомолова прекрасно выглядит, и пожелали актрисе хороших новогодних каникул. 

"Очаровательна", "Отважная и смелая! Нравится! Чтобы быть такой, нужны силы!", "Как же прекрасны бывают люди, как живут в гармонии, и внешне и внутренне! Здоровья и здорового оптимизма!", "Настолько женственно... но настолько изящно!", "До чего же Вы совершенны", 

– завалили комплиментами фанаты. 

Однако нашлись и те, кому откровенная фотосессия Мороз не понравилось. Актрису раскритиковали за то, что она "опять голая", отметив, что такие снимки лишь опошляют ее. 

Ранее Мороз заинтриговала поклонников фото с округлившимся животиком. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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