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Дарья Мороз любит радовать своих поклонников откровенными фотографиями. В этот раз звезда "Содержанок" решила опубликовать полуобнаженный снимок, а заодно поинтересовалась у подписчиков, как проходят их новогодние праздники.
На черно-белом фото актриса запечатлена без белья в жемчужной сетке. Мороз прикрыла грудь руками, добавив загадочности.
"Ну как ваш Новый год? У меня уже третий день волшебно", – поделилась звезда.
В комментариях пользователи социальной сети отметили, что бывшая жена Константина Богомолова прекрасно выглядит, и пожелали актрисе хороших новогодних каникул.
"Очаровательна", "Отважная и смелая! Нравится! Чтобы быть такой, нужны силы!", "Как же прекрасны бывают люди, как живут в гармонии, и внешне и внутренне! Здоровья и здорового оптимизма!", "Настолько женственно... но настолько изящно!", "До чего же Вы совершенны",
– завалили комплиментами фанаты.
Однако нашлись и те, кому откровенная фотосессия Мороз не понравилось. Актрису раскритиковали за то, что она "опять голая", отметив, что такие снимки лишь опошляют ее.
Ранее Мороз заинтриговала поклонников фото с округлившимся животиком.
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