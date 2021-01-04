Звезда "Содержанок" призналась, что ее новогодние праздники проходят волшебно

Дарья Мороз любит радовать своих поклонников откровенными фотографиями. В этот раз звезда "Содержанок" решила опубликовать полуобнаженный снимок, а заодно поинтересовалась у подписчиков, как проходят их новогодние праздники.

На черно-белом фото актриса запечатлена без белья в жемчужной сетке. Мороз прикрыла грудь руками, добавив загадочности.

"Ну как ваш Новый год? У меня уже третий день волшебно", – поделилась звезда.

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что бывшая жена Константина Богомолова прекрасно выглядит, и пожелали актрисе хороших новогодних каникул.

"Очаровательна", "Отважная и смелая! Нравится! Чтобы быть такой, нужны силы!", "Как же прекрасны бывают люди, как живут в гармонии, и внешне и внутренне! Здоровья и здорового оптимизма!", "Настолько женственно... но настолько изящно!", "До чего же Вы совершенны",

– завалили комплиментами фанаты.

Однако нашлись и те, кому откровенная фотосессия Мороз не понравилось. Актрису раскритиковали за то, что она "опять голая", отметив, что такие снимки лишь опошляют ее.

Ранее Мороз заинтриговала поклонников фото с округлившимся животиком.