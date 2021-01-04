Певица не смогла устоять на ногах

Отгремели новогодние корпоративы, которые подарили артистам возможность вновь выйти на сцену. Выступления звезд, как правило, проходят без казусов, однако иногда неприятные ситуации все-таки случаются. Так произошло и с Ириной Дубцовой, которая упала, едва выйдя на сцену.

Певица, которая выступала на закрытом мероприятии 31 декабря, рассказала, что перед выступлением ругала 2020 год. На сцену она вышла в прекрасном настроении, однако в один момент все пошло не так.

"Грохнулась на сцене с высоты своих каблуков, просто запнувшись о шов. Так год мне отомстил", – поделилась Дубцова.

К произошедшему Дубцова отнеслась с юмором, тем более обошлось без серьезных травм. Артистка быстро взяла себя в руки, собралась и продолжила радовать перепуганных гостей своим выступлением, пишет "Собеседник". "Надеюсь, что у компании, у которой мы гуляли, было еще над чем поржать", – шутит Ирина.

Сразу после небольшого концерта звезда отправилась домой. Новый год Дубцова встретила в компании самых близких людей – сына, родных и проверенных временем друзей.

Ранее продюсер рассказала о том, как Гагарина вывела Дубцову из себя. Оказалось, что Полина постоянно срывала съемки из-за своей учебы. Так произошло и с клипом на на песню "Кому? Зачем?"



