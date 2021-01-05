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Американская актриса и модель Таня Робертс, известная по роли девушки Джеймса Бонда, госпитализирована после того, как упала в собственном доме. О смерти знаменитости ранее по ошибке заявил ее публицист Майк Пингел, отмечают СМИ.
Ранее в медиа появилась информация, что Робертс скончалась в больнице после тщетных попыток врачей спасти ее жизнь из-за тяжелого падения.
Позднее Пингел опроверг это сообщение, заявив Associated Press, что находился в плохом состоянии. Актриса травмировалась еще 24 декабря, в настоящее время она находится в медучреждении.
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