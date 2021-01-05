Звезда вспомнила, как фронтмен метал-групы спас ей жизнь

Лолита Милявская решила отметить Новый год в Арабских Эмиратах, где успела и выступить, и отдохнуть. На курорте звезда неожиданно встретила своего старого знакомого – фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, который отдыхал в Дубае вместе со всей своей семьей.

Оказалось, что немецкий музыкант привез на Персидский залив свою 85-летнюю маму вместе с внуками, дочкой, сыном и сестрой. Артисты пересекались на курорте два дня, за которые успели вместе отдохнуть на яхте. А сам Линдеманн вспомнил, как спас Милявской жизнь.

Оказалось, что еще во время фестиваля "Жара" в 2019 году, когда Лолита решила остановить свой выбор на эпатажном образе в виде комбинезона с татуировками, артистка чуть не погибла. После купания в бассейне звезда чуть не прикоснулась к проводам с софитами, которые находились рядом с бортиками. В этот момент к ней подбежал Тилль и объяснил, что лучше всего проплыть в другую сторону.

"Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь его рядом", – призналась Лолита в интервью "Дни.ру".

Милявская добавила, что только недавно осознала опасность, которая ей грозила в тот момент.

Ранее Лолита сделала шокирующее признание, заявив о том, что решила в шестой раз выйти замуж.