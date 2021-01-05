Артист вспомнил, как едва не ушел от жены

Владимир Пресняков уже 54 года счастливо женат на солистке "Самоцветов". Однако отношения композитора с женой Еленой не всегда были безоблачными. Артист признался, что они не раз собирались разводиться.

Пресняков откровенно рассказал, что иногда ругался с женой. Однако супругам всегда было лень заниматься разводом. Их останавливала необходимость возиться с многочисленными бумагами. Поэтому каждый раз артисты решали, что поживут вместе еще немного. В очередной раз же, когда супруги были намерены разводиться, им помешало уже другое.

По словам композитора, он обратился к Елене, пообещав сказать ей нечто важное, что скрывал всю жизнь. Когда артистка не выдержала и попросила его не томить ее, он заявил, что их сын Владимир был рожден не от нее.

"Посмеялись, и вот опять жизнь продолжается",

– объяснил Пресняков изданию "7 дней", почему они до сих пор вместе.

Супруги сыграли свадьбу в 1966 году. Спустя два года в их семье родился Владимир Пресняков-младший, который подарил им троих внуков.