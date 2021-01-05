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В Москве простились с Владимиром Кореневым. Траурная церемония прошла в Электротеатре Станиславского.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения РИА "Новости". По информации телеканала 360, гроб с телом актера завалили венками и цветами. Поклонники проводили своего кумира громкими аплодисментами, которые долго было слышно.
Коренев скончался 2 января в больнице. У звезды "Человека-амфибии" был коронавирус.
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