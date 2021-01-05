Поклонники почтили память великого артиста

В Москве простились с Владимиром Кореневым. Траурная церемония прошла в Электротеатре Станиславского.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения РИА "Новости". По информации телеканала 360, гроб с телом актера завалили венками и цветами. Поклонники проводили своего кумира громкими аплодисментами, которые долго было слышно.

Коренев скончался 2 января в больнице. У звезды "Человека-амфибии" был коронавирус.