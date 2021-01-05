Актер почтил память друга

Владимир Стеклов появился на прощании с коллегой Владимиром Кореневым, которого похоронили 5 января. Зайдя в помещение с гробом актера, его друг рухнул на колени перед вдовой Алевтиной.

Позже, собравшись, Стеклов выступил с небольшой речью. Артист признался, что звезда фильма "Человек-амфибия" многое сделал для его становления в Москве. По его мнению, хорошо, что Коренев умер раньше своей супруги. Ведь актер, несмотря на все свое мужество, не смог бы пережить такую потерю, передает издание "Собеседник".

Как пишет РЕН ТВ, Стеклов рассказал, что Коренев был ранимым человеком. Он не был приспособлен к быту. А вот его жена Алевтина способна выдержать все невзгоды. Актер также поведал, что все время самоизоляции Коренев был на связи по телефону. Однако он очень нуждался в общении. Стеклов не исключил, что, возможно, то, что он был один, как-то повлияло на него.

Коренева не стало 2 января. У актера был коронавирус. Среди его знаменитых фильмов есть не только "Человек-амфибия", но и многие другие, например, "Дети Дон-Кихота". Прощание с актером состоялось при поклонниках, которые завалили его гроб цветами.