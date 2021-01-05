Как изменились звезды сериала "Татьянин день"

Как изменились звезды сериала "Татьянин день"
Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актеры, прославившиеся ролями в знаменитой картине, снискали оглушительную славу

Знаменитый киносериал "Татьянин день" вышел на Первом канале в 2007 году. Картина полюбилась миллионам россиян, а актеры, исполнившие главные роли, имели оглушительный успех.

Анна Снаткина

Снаткина исполнила роль главной героини Татьяны Разбежкиной. К началу съемок у актрисы был опыт в виде десятка работ. Сегодня в активе звезды более пятидесяти картин. В 2011 году она вышла замуж за телеведущего Виктора Васильева. Через два года у них родилась дочь Вероника. Впервые поклонники узнали о наследнице звезды, когда ей исполнилось уже шесть лет.

Наталья Рудова

Звезда исполнила роль дочки чиновника Татьяны Бариновой, благодаря чему и прославилась. Позднее свой успех артистка закрепила в сериалах "Универ", "Молодежка" и "Бихэппи". Актриса по-прежнему хороша собой и занимает главные места в рейтингах артисток российского кино.

Кирилл Сафонов

Актер исполнил роль Сергея Никифорова, к которому по истории воспылали любовью обе Татьяны. Позднее Кирилл стал чаще выступать в театре, а позднее опробовал себя в роли режиссера. У Никифорова двое детей – 26-летняя девушка Анастасия и Леон, которому совсем недавно исполнился год.

Софья Донианц

"Татьянин день" стал для Донианц дебютом. Девушка опробовала себя нескольких сериалах. В этом году зрители смогут увидеть ее в кинокартине "Мы", снятой по роману-антиутопии Евгения Замятина.

Алена Биккулова

После "Татьяниного дня" звезда ушла на второй план – Алена стала реже сниматься  в кино, и окончательно ушла из киносцены. Теперь она исполняет романсы и народные песни.

В конце лета 2020 года стало известно о беременности актрисы Натальи Рудовой.

Егор МАЛКОВ

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