Мужчина оказался в гостинице для строителей

Переполох с исчезновением супруга Ирины Лачиной Олега Будрина закончился неожиданным исходом. Мужчина цел и невредим, он всего лишь отправился расслабиться в отель.

Как стало известно "МК", Будрин уже вернулся домой. Он провел время в гостинице, откуда один раз вышел на связь.

Супруг Лачиной ушел из дома сразу после Нового года. Будрин должен был приехать к родственнице в гости, но только прибыв, он тут же отправился домой, чтобы забрать компьютер. Однако затем он уже не поехал к родственнице. На следующий день родственники поняли, что Будрин пропал, и начали бить тревогу. Вскоре Лачина обратилась в полицию, отметив, что ее муж никогда не вел себя плохо или странно. В какой-то момент до Будрина удалось дозвониться. Он не смог назвать отель, в котором остановился, а на заднем плане якобы был слышен женский голос.

Теперь же супругам придется объяснить правоохранителям, что случилось.