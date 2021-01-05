Свиридова рассказала о трогательном обещании сына

Свиридова рассказала о трогательном обещании сына
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда поздравила с днем рождения своего возмужавшего наследника

58-летняя артистка Алена Свиридова за свои три брака родила двоих сыновей. Впервые звезда вышла замуж уже в восемнадцатилетнем возрасте за Сергея Свиридова, который был старше своей возлюбленной на целых девять лет. Брак пролился всего пять лет. За это время у звезды родился сын Василий. А в браке с Дмитрием Мирошниченко, который был заключен в 2002-м, Алена родила сына Григория, которому недавно исполнилось 17 лет.

Накануне звезда 90-х решила поделиться с поклонниками фотографией сына, которую разместила на своем профиле в социальной сети "Инстаграм". Исполнительница поведала о том, что в раннее морозное солнечное утро появился на свет Гриша.

Алена сообщила, что не станет давать сыну никаких наставлений, и лишь желает наследнику выбрать свой путь в жизни. А еще Свиридова мечтает о том, чтобы наследник однажды исполнил свое обещание и пронес маму на руках по Елисейским полям, когда та достигнет глубокой старости и начнет уставать от продолжительной ходьбы.

"Ты обещал. Ты знаешь", - заявила артистка на своей странице в "Инстаграм".

Свиридова также призналась, что сама не успела опомниться, что прошло уже целое семнадцатилетие – звезда едва оглянулась, а оказалось, что сын уже возмужал и стал юношей. Многие подписчики отметили, как быстро вырос ее наследник.

Недавно Свиридова отправилась на культурную программу в Новую Третьяковку, показавшись на выставке с сыном Григорием. Звезда отечественной эстрады опубликовала видео с концерта классической музыки. Она явилась туда вместе с сыном, решившим поддержать маму.

Егор МАЛКОВ

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