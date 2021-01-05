Певица никак не может нарадоваться прибавлению в семействе

5 января супругу Арсения Шульгина Лиану выписали из роддома. По этому случаю сын Валерии устроил своей возлюбленной настоящий сюрприз, кадры которого выложила в своем "Инстаграм" артистка.

Сначала Валерия опубликовала ролик, на котором Арсений и друзья семьи с цветами и шариками идут к роддому.

Знаменитость отметила, что ее внучка Селина – очень славненькая девочка. Валерия призналась, что чувствует себя очень счастливой.

После звезда поделилась кадрами, сделанными в момент самой выписки. Молодая семья позировала полным составом на фоне роскошных поздравительных декораций. На фото Лиана держит малышку на руках, а Арсений нежно обнимает свою возлюбленную. На другом снимке Валерия показала маленькую ручку своей первой внучки.

"Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили", – написала Валерия.

Поклонники не остались в стороне и тоже поздравили знаменитую семью с прибавлением.

"Какая прелесть", "Поздравляю!! Самое прекрасное что может произойти в жизни!", "Какая милота", "Рождение новой жизни, это прекрасно! Счастья вашей малышке и крепкого здоровья", "Валерия, вы такая трогательная в этих постах. Поздравляю. Повезло Селин с бабушкой", – прокомментировали кадры поклонники Валерии.

Ранее невестка Валерии назвала рост и вес своей дочери.