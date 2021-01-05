"Счастье": Валерия показала новые кадры своей первой внучки

"Счастье": Валерия показала новые кадры своей первой внучки
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица никак не может нарадоваться прибавлению в семействе

5 января супругу Арсения Шульгина Лиану выписали из роддома. По этому случаю сын Валерии устроил своей возлюбленной настоящий сюрприз, кадры которого выложила в своем "Инстаграм" артистка. 

Сначала Валерия опубликовала ролик, на котором Арсений и друзья семьи с цветами и шариками идут к роддому.

Знаменитость отметила, что ее внучка Селина – очень славненькая девочка. Валерия призналась, что чувствует себя очень счастливой. 

После звезда поделилась кадрами, сделанными в момент самой выписки. Молодая семья позировала полным составом на фоне роскошных поздравительных декораций. На фото Лиана держит малышку на руках, а Арсений нежно обнимает свою возлюбленную. На другом снимке Валерия показала маленькую ручку своей первой внучки. 

"Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили", – написала Валерия. 

Поклонники не остались в стороне и тоже поздравили знаменитую семью с прибавлением. 

"Какая прелесть", "Поздравляю!! Самое прекрасное что может произойти в жизни!", "Какая милота", "Рождение новой жизни, это прекрасно! Счастья вашей малышке и крепкого здоровья", "Валерия, вы такая трогательная в этих постах. Поздравляю. Повезло Селин с бабушкой", – прокомментировали кадры поклонники Валерии. 

Ранее невестка Валерии назвала рост и вес своей дочери. 

Полина ИВАНОВА

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