Артист вспомнил, как местные жители устроили для участников "Интеграла" ледовое побоище после отыгранного концерта

Российский музыкант Юрий Лоза рассказал о своей самой несчастной новогодней ночи 1 января 1978 года. Праздник обернулся для артиста серьезной потасовкой, произошедшей в Сибири.

Однажды Лоза вместе с остальными участниками группы "Интеграл" отправился выступать перед строителями Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа). Во время концерта в строительном городке музыканты выяснили, что в обычаи местных жителей входит избиение приезжих артистов после выступления.

После отыгранного концерта, у елки на центральной площади, на "Интеграл" набросилась местная шпана, которая принялась с остервенением колотить артистов. Последние, правда, в долгу не остались.

"Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться", – рассказал артист, вспоминая события 1978 года.

Сам песенник считает, что агрессия появилась на пустом месте – "Интеграл", по его словам, весьма культурно себя вел и никого не провоцировал. Причина заключалась в безделье и скуке местных жителей, уверен Юрий.

Позднее, после поданного заявления в милицию, хулиганы пришли в гостиницу, попросив у артистов прощения, о чем музыкант рассказал "Вечерней Москве".

Ранее Лоза вступил в перепалку с Прохором Шаляпиным, заявившим, что "Плот" советского песенника уплыл еще 30 лет назад.



