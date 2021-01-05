Били ни за что: Лоза попал в потасовку в Новый год

Били ни за что: Лоза попал в потасовку в Новый год
Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист вспомнил, как местные жители устроили для участников "Интеграла" ледовое побоище после отыгранного концерта

Российский музыкант Юрий Лоза рассказал о своей самой несчастной новогодней ночи 1 января 1978 года. Праздник обернулся для артиста серьезной потасовкой, произошедшей в Сибири.

Однажды Лоза вместе с остальными участниками группы "Интеграл" отправился выступать перед строителями Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа). Во время концерта в строительном городке музыканты выяснили, что в обычаи местных жителей входит избиение приезжих артистов после выступления. 

После отыгранного концерта, у елки на центральной площади, на "Интеграл" набросилась местная шпана, которая принялась с остервенением колотить артистов. Последние, правда, в долгу не остались.

"Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться", – рассказал артист, вспоминая события 1978 года.

Сам песенник считает, что агрессия появилась на пустом месте – "Интеграл", по его словам, весьма культурно себя вел и никого не провоцировал. Причина заключалась в безделье и скуке местных жителей, уверен Юрий.

Позднее, после поданного заявления в милицию, хулиганы пришли в гостиницу, попросив у артистов прощения, о чем музыкант рассказал  "Вечерней Москве".

Ранее Лоза вступил в перепалку с Прохором Шаляпиным, заявившим, что "Плот" советского песенника уплыл еще 30 лет назад.


Егор МАЛКОВ

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