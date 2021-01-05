Известная актриса скончалась через день после новостей о смерти

Звезде было 65 лет

Таня Робертс, сыгравшая некогда девушку Джеймса Бонда, все же умерла. Об этом сообщил ее гражданский муж Лэнс О`Брайан.

Возлюбленный актрисы ранее уже сообщил ее представителю, что Тани не стало. Тот, в свою очередь, рассказал трагическую новость СМИ. Однако позже выяснилось, что произошло недопонимание и Робертс все еще жива. О`Брайан, посещая палату любимой, по ошибке подумал, что она умерла, не поговорив с врачами. 

К сожалению, 5 января стало известно, что сердце Робертс остановилось. Об этом О`Брайан рассказал изданию TMZ. Актриса попала в больницу вскоре после Нового года с травмой после падения во время прогулки. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам

Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей