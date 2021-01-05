Звезде было 65 лет

Таня Робертс, сыгравшая некогда девушку Джеймса Бонда, все же умерла. Об этом сообщил ее гражданский муж Лэнс О`Брайан.

Возлюбленный актрисы ранее уже сообщил ее представителю, что Тани не стало. Тот, в свою очередь, рассказал трагическую новость СМИ. Однако позже выяснилось, что произошло недопонимание и Робертс все еще жива. О`Брайан, посещая палату любимой, по ошибке подумал, что она умерла, не поговорив с врачами.

К сожалению, 5 января стало известно, что сердце Робертс остановилось. Об этом О`Брайан рассказал изданию TMZ. Актриса попала в больницу вскоре после Нового года с травмой после падения во время прогулки.