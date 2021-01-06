Родные до сих пор не знают, как мог заболеть артист

Незадолго до смерти Владимир Коренев пережил потерю, которая могла стать предзнаменованием на будущее. Не стало его любимого кота Барсика. Как пишут СМИ, животное могло почувствовать, что хозяину оставалось недолго.

Внук знаменитого Ихтиандра поделился с "Собеседником" подробностями последних дней жизни артиста. По его словам, Коренев с марта сидел на самоизоляции, как он мог подхватить коронавирус они не знают. Все это время мужчина был занят написанием собственной книги, но, к сожалению, закончить ее не успел. Близкие подумывают издать ее, но решение пока не приняли.

"Он мечтал погулять на свадьбе правнучки (Марии недавно исполнилось 3 года – пример редакции), очень любил ее, как и всю свою семью", – рассказал внук.

Родственник отмечает, что если бы не коронавирус, то Коренев мог скончаться и по другой причине. В случае, если бы его супруга Алевтина ушла раньше его, то случившееся он вряд ли бы пережил. Артист женился незадолго до начала съемок "Человека-амфибии" и прожил с супругой до конца дней.

Накануне в Москве прошил похороны Владимира Коренева. Церемония прощания прошла в Электротеатре Станиславского, где артист работал с 1961 года.

Далеко не всем коллегам Коренева удалось справиться с эмоциями во время похорон. Владимир Стеклов рухнул прямо на пол у гроба актера.