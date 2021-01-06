Печальное начало 2021: актеров из "Служебного романа" скосил коронавирус

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov/Zamir Usmanov/www.globallookpress.com Олег Басилашвили. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сразу два прославленных артиста стали жертвами китайской инфекции

Первые дни нового года омрачили сразу два грустных события: в канун праздника стало известно, что исполнительницу главной роли в картине "Служебный роман" Алису Фрейндлих госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. У артистки нашли коронавирус. Следом, 4 января, СМИ сообщили о болезни у ее коллеги по фильму Олега Басилашвили. 

По последним данным, состояние Алисы Фрейндлих по-прежнему остается стабильно тяжелым. Однако врачи отмечают, что отрицательной динамики, которая была в первые дни госпитализации, они не наблюдают. Лечение 86-летней актрисы серьезно осложняет ее пагубная привычка – она страдала от пристрастия к табаку. 

Олег Басилашвили же чувствует себя получше. Он сообщил во время телефонного разговора с депутатом петербургского ЗакСа Борисом Вишневским, что его состояние более-менее нормальное. В больницу артиста положили из-за того, что он находится в группе риска в связи с возрастом – в сентябре ему исполнилось 86 лет, – и из-за хронической болезни легких. 

Пока врачи стараются не делать прогнозов на выздоровление артистов. Пока, по слухам, у Фрейндлих наметилась положительная динамика, но она продолжает получать кислород. Басилашвили же лежит вместе с супругой в обычной палате, пишет News.ru. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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