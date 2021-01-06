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Несколько дней назад Лолита заявила, что вышла замуж в шестой раз. Однако раскрывать личность своего избранника она не спешит.
После скандального развода певицы с тренером Дмитрием Ивановым, она заявила, что экс-супруг ей абсолютно безразличен, поскольку ее личная жизнь и без того бьет ключом. Лолита рассказывала в интервью, что ее новый избранник солидный человек, но выдавать о нем подробности не хочет.
Сейчас звезда отдыхает в Дубае, и в распоряжении журналистов попали снимки, на которых она нежится на пляже в компании неизвестного мужчины. Кадры публикует издание "Дни.ру".
"На пляже они о чем-то шептались, держались за руки, обнимались, не стесняясь посторонних. Даже со стороны было ясно, что певица счастлива. И что проявление такой нежности – не простая дружба", – указывается в статье.
В комментариях люди предположили, что новый избранник певицы точно не является иностранцем. Однако высказались на этот счет резко.
"Так паршиво за границей не стригут. А судя по салу на его теле, он какой-нибудь гид или переводчик", – комментируют публикацию.
Однако новому роману Лолиты поверили не все. В анонимном телеграм-канале "НеМалахов" подозревают, что артистка лукавит о наличии у нее супруга. К слову, обручального кольца на фото не было.
Также артистка некоторое время назад рассказала, как провела два дня в компании немецкого певца Тиля Линдемана.
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