Кудрявцеву ошарашили известием о болезни

Кудрявцеву ошарашили известием о болезни
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда в срочном порядке отменяет все планы

Лера Кудрявцева была вынуждена экстренно отменить отпуск в Дубае, поскольку у нее нашли коронавирусную инфекцию. Об этом телеведущая рассказала на своей страничке в соцсети. 

Еще за несколько дней до Нового года звезда рассказывала, что ее двухлетняя дочь болеет. У девочки поднялась температура до 38,5, но тогда тест на COVID-19 они не сдавали. Ребенок до этого ходил на новогоднюю елку. 

Кудрявцева рассказала, что о своей болезни даже не догадывалась. Тест она сделала, поскольку это обязательное условие для вылета в Дубай. Однако результат пришел положительный. Телеведущая сообщила "Пятому каналу", что чувствует себя нормально, у нее есть небольшая слабость и головная боль, а также заложен нос. 

Из-за положительного теста звезда отменила все намеченные отпуска. Поклонники пожелали Кудрявцевой скорейшего выздоровления в комментариях к посту. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
Ответить
По правилам ее бы в тюрьму надо бы посадить. Сколько людей она заразила, не сдавая тест.
1
новости партнеров
По теме

В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Молдавскому лидеру напомнили, что у Кишинева хватает и других проблем

Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом

Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей