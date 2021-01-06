Звезда в срочном порядке отменяет все планы

Лера Кудрявцева была вынуждена экстренно отменить отпуск в Дубае, поскольку у нее нашли коронавирусную инфекцию. Об этом телеведущая рассказала на своей страничке в соцсети.

Еще за несколько дней до Нового года звезда рассказывала, что ее двухлетняя дочь болеет. У девочки поднялась температура до 38,5, но тогда тест на COVID-19 они не сдавали. Ребенок до этого ходил на новогоднюю елку.

Кудрявцева рассказала, что о своей болезни даже не догадывалась. Тест она сделала, поскольку это обязательное условие для вылета в Дубай. Однако результат пришел положительный. Телеведущая сообщила "Пятому каналу", что чувствует себя нормально, у нее есть небольшая слабость и головная боль, а также заложен нос.

Из-за положительного теста звезда отменила все намеченные отпуска. Поклонники пожелали Кудрявцевой скорейшего выздоровления в комментариях к посту.