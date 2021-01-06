Звезда "Comedy Woman" случайно засветила под юбкой

Звезда "Comedy Woman" случайно засветила под юбкой
Надежда Сысоева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники неоднозначно отреагировали на видео

Надежда Сысоева, которая приобрела популярность благодаря юмористическому проекту "Comedy Woman", порадовала своих поклонников публикацией с небольшой "перчинкой".

Звезда опубликовала видео, на котором сидит на диване в ультра коротком розовом платье, раздвинув ноги. На первый план также попадает откровенное декольте юмористки. Однако вскоре, заприметив, что ее снимают, Надежда поспешила прикрыть оголившуюся пикантную деталь. 

Под фото артистка решила задать вопрос, не связанный по смыслу с публикацией. 

"Купила генетический тест – хочу узнать каких я кровей. ваши предположения ,какие национальности во мне намешаны?", – спросила она поклонников. 

В комментариях народ начал гадать, какого происхождения Сысоева. Кто-то посчитал, что у звезды есть корни в Швеции, другие предположили, что в Эстонии. Остальные же отреагировали на внешний вид знаменитости.

"Наденька, вы просто чудо, но кушать надо. А принадлежность крови гематологи скажут", – написали под фото. 

Ранее Семенович случайно засветила трусы на видео. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
Ответить
Я б вдул!!!!!! :-)
1
новости партнеров

В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Молдавскому лидеру напомнили, что у Кишинева хватает и других проблем

Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом

Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей