Поклонники неоднозначно отреагировали на видео

Надежда Сысоева, которая приобрела популярность благодаря юмористическому проекту "Comedy Woman", порадовала своих поклонников публикацией с небольшой "перчинкой".

Звезда опубликовала видео, на котором сидит на диване в ультра коротком розовом платье, раздвинув ноги. На первый план также попадает откровенное декольте юмористки. Однако вскоре, заприметив, что ее снимают, Надежда поспешила прикрыть оголившуюся пикантную деталь.

Под фото артистка решила задать вопрос, не связанный по смыслу с публикацией.

"Купила генетический тест – хочу узнать каких я кровей. ваши предположения ,какие национальности во мне намешаны?", – спросила она поклонников.

В комментариях народ начал гадать, какого происхождения Сысоева. Кто-то посчитал, что у звезды есть корни в Швеции, другие предположили, что в Эстонии. Остальные же отреагировали на внешний вид знаменитости.

"Наденька, вы просто чудо, но кушать надо. А принадлежность крови гематологи скажут", – написали под фото.

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