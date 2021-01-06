На ревность Агате: Карпович впервые показала совместное фото с Прилучным

На ревность Агате: Карпович впервые показала совместное фото с Прилучным
Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Звезда решила порадовать поклонников редким снимком

Звездная актриса Мирослава Карпович опубликовала долгожданное для поклонников фото со своим возлюбленным Павлом Прилучным. Спустя некоторое время после многочисленных слухов об отношениях с исполнителем главной роли сериала "В клетке" звезда решила поделиться совместной фотографией, на которой позирует вместе со своим избранником.

Стоит отметить, что Мирослава встречается с Павлом уже на протяжении нескольких месяцев. Однако в своем личном блоге звезда поделилась подтверждающим фото лишь недавно.

На опубликованном снимке Карпович слилась с избранником в страстных объятиях. Сам актер не отпускает свою возлюбленную, едва касаясь ее лица.

Некоторые подписчики заявили, что смогли ощутить страсть, передаваемую парой, буквально через экран, так как возлюбленные закружились в вихре эмоций на опубликованном снимке.

Одна из подписчиц написала, что "кто-то захлебнется слюной"  после публикации Карпович. Народ предположил, что речь идет о бывшей супруге актера Агате Муцениеце, встав на ее защиту.

"Ей до Агаты очень далеко", – комментируют поклонники.

По слухам, Прилучный ушел от супруги Агаты Муцениеце к Карпович, к которой воспылал чувствами после совместной работы в спектакле "Косметика врага". Мирослава некоторое время чувствовала сильное давление со стороны интернет-пользователей, закрывая комментарии в своем микроблоге, однако через некоторое время прекратила обращать внимание на гневные выпады пользователей Сети.

Недавно Прилучного заметили в ночном клубе с незнакомкой, с которой он весело проводил время. По словам одного из друзей артиста, актер решил встретиться с однокурсницей.

Егор МАЛКОВ

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Агата несравненная красавица и умница! У неё всё сложится ещё лучше!
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