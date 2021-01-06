Выписывать артиста не собираются

Народный артист СССР Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. Журналистам удалось выяснить, что сейчас происходит со знаменитым пациентом.

Родные, узнав о болезни Ланового, приняли решение поместить его в больницу из соображений безопасности. Особых проявлений инфекции у артиста не было, тест на антитела он сдал из интереса.

В больнице выяснилось, что у не 5% поражение легких и невысокая температура. Директор Ланового уверял, что тот вскоре выйдет из клиники, однако, как оказалось, речи о выписке уже не стоит.

Врачи оценивают состояние артиста как средне тяжелое, но стабильное, пишет КП. Василий Лановой ясно мыслит, дышит самостоятельно, в кислородной поддержке не нуждается.

"Температура 37,4, <...> сатурация в норме – 97%, давление: 133 на 80, пульс 73", – рассказали в больнице.

Показатели здоровья артиста некритичные, однако выписывать его не спешат – Лановой жалуется на слабость.