Телеведущий смонтировал трогательный ролик в память о друге

В начале ноября не стало Александра Колтового – 41-летний мужчина разбился на частном самолете. Долгое время телеведущий работал вместе с музыкантом Александром Пушным. Их связывали близкие дружеские отношения, а за полгода до аварии музыкант даже летал вместе с коллегой.

Спустя два месяца после гибели Колтового Пушной решил сделать клип, посвященный другу. Он записал собственную песню, на которую наложил архивные кадры со съемок с Колтовым. На них телеведущей показан еще в самом начале карьеры, молодым и жизнерадостным. Туда же Пушной вставил отрывки с совместных полетов с другом.

Ролик очень расстроил поклонников телепередачи "Галилео".

"Соболезную всем родным и близким. Жалко Александра, он, как и Пушной, придавал Галилео особый шарм", "Одна из лучших песен Александра Пушного посвящена памяти друга", "7 ноября 2020 года разбился под Люберецким районом. Слишком сильно любило его небо... Все сюжеты Галилео пересмотрел с ним! Эх, Саня Саня... Как так? Вечная память!", – написали люди (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции).

Смерть Колтового стала настоящим шоком для российского шоу-бизнеса. После новости о трагедии его коллега по шоу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева вспомнила, как во время последних съемок поругалась с телеведущим.

Официальной причиной катастрофы стала неисправность самолета, однако экстрасенсы нашли более мистическое объяснение случившегося.