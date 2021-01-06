Пушной показал архивные съемки с Колтовым

Пушной показал архивные съемки с Колтовым
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Телеведущий смонтировал трогательный ролик в память о друге

В начале ноября не стало Александра Колтового – 41-летний мужчина разбился на частном самолете. Долгое время телеведущий работал вместе с музыкантом Александром Пушным. Их связывали близкие дружеские отношения, а за полгода до аварии музыкант даже летал вместе с коллегой.

Спустя два месяца после гибели Колтового Пушной решил сделать клип, посвященный другу. Он записал собственную песню, на которую наложил архивные кадры со съемок с Колтовым. На них телеведущей показан еще в самом начале карьеры, молодым и жизнерадостным. Туда же Пушной вставил отрывки с совместных полетов с другом. 

Ролик очень расстроил поклонников телепередачи "Галилео". 

"Соболезную всем родным и близким. Жалко Александра, он, как и Пушной, придавал Галилео особый шарм", "Одна из лучших песен Александра Пушного посвящена памяти друга", "7 ноября 2020 года разбился под Люберецким районом. Слишком сильно любило его небо... Все сюжеты Галилео пересмотрел с ним! Эх, Саня Саня... Как так? Вечная память!", – написали люди (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции). 

Смерть Колтового стала настоящим шоком для российского шоу-бизнеса. После новости о трагедии его коллега по шоу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева вспомнила, как во время последних съемок поругалась с телеведущим. 

Официальной причиной катастрофы стала неисправность самолета, однако экстрасенсы нашли более мистическое объяснение случившегося. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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