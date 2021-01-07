Олимпийский чемпион расставил все точки над i

Алексей Ягудин прокомментировал слухи о том, что он тайно встречался с Мирославой Карпович. Фигурист заявил – между ним и звездой "Папиных дочек" не было ничего личного.

По словам Ягудина, их с Карпович связывали только рабочие отношения. Олимпийский чемпион и актриса некоторое время назад играли в одном спектакле.

Сообщалось, что Мирослава якобы посылала Алексею фотографии провокационного характера, когда он уже состоял в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Однако в интервью для Ютуб-канала "Стрелец-молодец" Ягудин опроверг данную информацию.

"Ничего такого, о чем говорят, я с ее стороны не ощущал. Как говорится, собака лает – караван идет. Всегда писали, пишут и будут писать", - высказался он.

Ранее стало известно о том, что Алексей Ягудин готовится переехать во Францию. Именитому спортсмену пришлось продать московскую квартиру, чтобы обзавестись элитной недвижимостью в Париже.