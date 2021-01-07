Артистка поделилась мудрым советом

Накануне наследница Любови Успенской, Татьяна Плаксина, на личной инстаграм-странице опубликовала текст, в котором поздравила всех с наступающим Рождеством. Свой комментарий под публикацией девушки оставила Алла Пугачева.

Примадонна посоветовала Татьяне перестать прибегать к нецензурным выражениям.

"Не ругайся матом, и будет тебе радость", – написала артистка.

Сама Плаксина никак не отреагировала на комментарий Пугачевой. Один из подписчиков дочери Успенской отметил, что Алла Борисовна плохого не посоветует.

Ранее общественность с интересом наблюдала за скандалом, разразившимся вокруг семьи Успенской. Мать и дочь то и дело обвиняли друг друга во всех грехах, не стесняясь резких выражений. Казалось бы, о перемирии не могло быть и речи. Однако в конце декабря, в день рождения Плаксиной, Любовь Залмановна и Татьяна воссоединились.

Возможно, Пугачева как раз имела в виду заявления Плаксиной в адрес королевы русского шансона. Напомним, некоторое время назад наследница артистки обвинила ее в физическом и психологическом насилии.