"Невероятная девушка": народ обомлел от вида Серябкиной в прозрачном лифчике

"Невероятная девушка": народ обомлел от вида Серябкиной в прозрачном лифчике
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала точеную фигуру

Ольга Серябкина продолжает радовать поклонников откровенными снимками. На этот раз экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фотографии, на которых она предстала в смелом образе.

Певица позирует в прозрачном черном лифчике и обтягивающей мини-юбке. Наряд выгодно подчеркивает фигуру артистки, которая, к слову, пребывает в отличной форме.

"Юбочное настроение", – написала Серябкина на английском языке.

Поклонники Ольги по достоинству оценили свежие фотографии.

"Несите огнетушитель", "Роскошная", "Невероятная девушка", "Классное тело", "Бомба", – отметили пользователи Сети.

Напомним, в конце октября Ольга Серябкина впервые вышла замуж. Ее избранником стал сын грузинского бизнесмена Георгий Начкебия. Спустя некоторое время поползли слухи, что певица находится в интересном положении. Однако сама артистка не стала комментировать данную информацию.

Ранее бывшая участница группы "Серебро" показала себя без белья. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Хач с иё не слазит поди, тока гаша дунуть, да в сортир, ничё тиолочко!
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