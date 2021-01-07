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Ольга Серябкина продолжает радовать поклонников откровенными снимками. На этот раз экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фотографии, на которых она предстала в смелом образе.
Певица позирует в прозрачном черном лифчике и обтягивающей мини-юбке. Наряд выгодно подчеркивает фигуру артистки, которая, к слову, пребывает в отличной форме.
"Юбочное настроение", – написала Серябкина на английском языке.
Поклонники Ольги по достоинству оценили свежие фотографии.
"Несите огнетушитель", "Роскошная", "Невероятная девушка", "Классное тело", "Бомба", – отметили пользователи Сети.
Напомним, в конце октября Ольга Серябкина впервые вышла замуж. Ее избранником стал сын грузинского бизнесмена Георгий Начкебия. Спустя некоторое время поползли слухи, что певица находится в интересном положении. Однако сама артистка не стала комментировать данную информацию.
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