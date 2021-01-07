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Некоторые звезды вместе с наследниками тщательно готовились к празднованию Рождества. Исключением не стала и семья Максима Галкина. Лиза и Гарри выучили рождественские колядки, продемонстрировав на камеру свое обаяние и артистизм.
На записи двойняшки выразительно читают праздничные стихи, держа в руках мешки для сладостей. Сначала колядку исполнил Гарри, после чего к нему присоединилась Лиза. По окончании выступления ребята получили от отца порцию конфет.
"Прекрасно! Держите, дети, конфетки", – обратился к ним артист.
Наследники Галкина и Пугачевой начали оценивать свою "добычу", спрятанную в мешках. Оба остались довольны результатом.
Поклонники Максима Галкина пришли в восторг, глядя на детей юмориста.
"Какие умнички", "Замечательные дети", "Какие славные детки", "Чудо", "Прекрасное и правильное воспитание!" – отметили пользователи Сети.
Ранее Максим Галкин поделился видео, на котором были запечатлены тренировки Гарри и Лизы.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
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