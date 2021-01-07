"Брак обречен": Тодоренко и Топалов разведутся в 2021 году

"Брак обречен": Тодоренко и Топалов разведутся в 2021 году
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде "Орла и Решки" и экс-солисту Smash пророчат разрыв

Астролог Афина Март высказалась о паре Регины Тодоренко и Влада Топалова. По словам женщины, в 2021 году телеведущую и певца ждет тяжелое расставание.

Март заявила, что уже сейчас супруги испытывают сложности в отношениях.

"Тема развода будет часто звучать в этой паре, пока не случится реально. Этот брак обречен. Расставание будет немыслимо тяжелым и трагичным", – поделилась своим прогнозом Афина.

Астролог отметила, что самыми кризисными периодами в новом году для Влада являются январь-февраль и октябрь-ноябрь. Возможно обострение проблем со здоровьем, а также прочие неприятности, передает издание "Дни.ру".

Но есть и положительные моменты. Например, они касаются творческой деятельности Топалова. Однако здесь есть важный нюанс. Перемены в лучшую сторону произойдут в том случае, если артист достигнет баланса между внутренним и внешним миром.

Афина Март предположила, что может произойти воссоединение группы Smash. Так что вполне вероятно, что в 2021 году Влад Топалов и Сергей Лазарев снова вместе выйдут на сцену.

Напомним, Регина и Влад сыграли свадьбу в 2018 году. На данный момент супруги растят 2-летнего сына Майкла.

Ранее стало известно, что Тодоренко попала в больницу, будучи на отдыхе в Индонезии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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