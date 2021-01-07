Случившееся с девушкой подпортило ей Рождество

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина шокировала поклонников неприятной новостью. Девушка оказалась в больнице на Рождество.

Наследница певца опубликовала в "Инстаграм" две истории. На одной она сфотографировала интерьер одной из московских клиник, пожаловавшись, что начало года вышло печальным. На втором кадре Арина показала свои ноги. Судя по снимку, девушка лежала на больничной койке. Девушка указала, что сломала шею. Однако позже она удалила этот пост, который успел разлететься по СМИ.

Так, об этом пишет "Телепрограмма". Что именно произошло, Арина не стала рассказывать.

Летом сообщалось, что девушка намерена стать врачом. 18-летняя наследница певца подавала документы в один из московских ВУЗов. Меладзе был рад выбору дочери. Также Арина занимается спортом, интересуется балетом и иногда выходит в свет. У артиста также есть две старшие дочери Инга и Софья от первого брака с Ириной Малухиной.