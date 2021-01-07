По некоторым данным, мужчина сильно уступает звездной возлюбленной в финансовых вопросах

Некоторое время назад появились слухи, что Полина Гагарина состоит в отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Говорят, возлюбленные вместе с детьми певицы сейчас отдыхают на Мальдивах. Журналистам стало известно, что из себя представляет новый избранник исполнительницы хита "Спектакль окончен".

СМИ удалось выяснить, что Чиняев является индивидуальным предпринимателем. Его деятельность связана с шоу-бизнесом. Сообщается, что у Владимира имеется собственная компания "Чинконг Продакшн", специализирующаяся на звукозаписи. Однако дела у организации плохи – она погрязла в долгах. Сумма последней неуплаты составляет около 36 тысяч рублей.

Также некоторое время назад Чиняев владел ООО "Триллион", которое закрылось спустя три года существования, передает "Комсомольская Правда".

Помимо всего прочего, пишут журналисты, саунд-продюсер имеет долги за квартиру – 2500 рублей, а также за автомобиль – 23500 рублей.

По некоторым данным, Владимир до сих пор не развелся с бывшей женой, подарившей ему двоих детей. Отмечается, что наследники мужчины еще не достигли 18-ти лет, поэтому решать вопрос придется через суд.

Ранее стало известно о том, что экс-супруг Гагариной, Дмитрий Исхаков, тоже погряз в долгах. Напомним, артистка и звездный фотограф разорвали отношения в 2020 году.