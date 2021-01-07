Умер актер из фильма "Большая перемена"

Умер актер из фильма "Большая перемена"
Валерий Хлевинский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/http://www.globallookpress.com/
Артиста не стало на 78-м году жизни

Скончался актер Валерий Хлевинский. Об этой трагической новости сообщили его коллеги из театра МХТ им. Чехова. 

В заявлении не указывается причина смерти народного артиста России. Актера и педагога похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с Хлевинским состоится 11 января. 

Хлевинский родился во Владимире. С детства мечтал о карьере актера, но с первого раза поступить в Школу-студию МХАТ ему не удалось. Потерпев неудачу, артист работал во Владимирском драмтеатре. Хлевинский получил образование в Нижегородском театральном училище, а после три года отслужил в армии. Затем успешно поступил в Школу-студию. 

30 лет Хлевинский отдал "Совеременнику". Он снялся в таких фильмах, как "Большая перемена" и "Вечный зов". В МХТ пришел в начале 2000-х годов. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Игорь Чубайс отреагировал на слухи о свержении Путина в сентябре

Он поставил под сомнение достоверность источников информации

Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом

Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей