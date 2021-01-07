Артиста не стало на 78-м году жизни

Скончался актер Валерий Хлевинский. Об этой трагической новости сообщили его коллеги из театра МХТ им. Чехова.

В заявлении не указывается причина смерти народного артиста России. Актера и педагога похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с Хлевинским состоится 11 января.

Хлевинский родился во Владимире. С детства мечтал о карьере актера, но с первого раза поступить в Школу-студию МХАТ ему не удалось. Потерпев неудачу, артист работал во Владимирском драмтеатре. Хлевинский получил образование в Нижегородском театральном училище, а после три года отслужил в армии. Затем успешно поступил в Школу-студию.

30 лет Хлевинский отдал "Совеременнику". Он снялся в таких фильмах, как "Большая перемена" и "Вечный зов". В МХТ пришел в начале 2000-х годов.