Сын избил до полусмерти: Садальский рассказал о трагической судьбе Сазоновой

Сын избил до полусмерти: Садальский рассказал о трагической судьбе Сазоновой
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса лишилась памяти из-за наследника

На своей инстаграм-странице Станислав Садальский почтил память Нины Сазоновой. Актриса появилась на свет 7 января 1917 года, а скончалась 29 февраля 2004 года в возрасте 87 лет. Мало кто знал, какая страшная трагедия произошла в жизни артистки.

Садальский рассказал, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2001 года на 1 января 2002 года, сын Сазоновой избил звездную мать до полусмерти. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Немного придя в себя, наследник актрисы увидел обездвиженное тело Нины Афанасьевны. Он испугался, что убил мать, и свел счеты с жизнью.

Артистку в крайне тяжелом состоянии доставили в госпиталь Красногорска. О смерти сына ей сообщать не стали.

После жестокого избиения Сазонова лишилась памяти.

"И только свои старые песни – "Вальсок", "Стою на полустаночке", она помнила еще два года, вплоть до самой смерти..." – написал Садальский.

Ранее появилась информация о том, что актера заподозрили в пиаре на похоронах Валентина Гафта. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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